Ischia, trovato l'undicesimo cadavere. E' di una donna

01 dicembre 2022 a

a

a

Spunta l'undicesimo cadavere dal maledetto fango che ha travolto Casamicciola, comune di Ischia. E' di una donna, ancora in corso di identificazione. E' stato recuperato in via Santa Barbara. Resta soltanto un disperso. Le ricerche ovviamente continuano senza tregua. Nella mattinata erano stati trovati altri due corpi senza vita. Quello di Gianluca Monti, 37 anni, e quello di Salvatore Impagliazzo che il 3 dicembre ne avrebbe compiuti 32. Impagliazzo era il compagno di Eleonora Sirabella, la prima vittima accertata della disastrosa frana. Monti, invece, era il padre dei tre bambini già estratti dalle macerie, tutti senza vita. Impagliazzo è stato trovato in via Santa Barbara, in una casa abbandonata dal terremoto del 2017, molto distante dall'abitazione in cui viveva con Eleonora. Anche Monti era dove non si pensava, in un'area che probabilmente era il giardino di casa sua ma che il fango ha reso impossibile da mappare con certezza.

Trovati altri due corpi. Il numero delle vittime sale a dieci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.