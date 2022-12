Ischia, trovati altri due corpi. Il numero delle vittime sale a dieci

01 dicembre 2022 a

A Ischia sono stati ritrovati altri due corpi. Il numero delle vittime accertate, causate dalla frana che ha investito Casamicciola il 28 novembre, sale dunque a dieci. I cadaveri sono stati estratti dal fango dai vigili del fuoco e appartengono a due uomini. Il primo è stato trovato in via Santa Barbera, mentre l'altro in via Celario, la zona più colpita. Secondo le agenzia si tratta di Gianluca Monti e Salvatore Impagliazzo. Ad oggi, giovedì 1 dicembre, all’appello mancano ancora due dispersi, Valentina Castagna e Mariateresa Arcamone.

In Italia a rischio alluvioni e frane 7.400 comuni. La protezione civile: "In pericolo il 94% del Paese"

