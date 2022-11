Precipita dall'impalcatura, falegname muore dopo un volo di sei metri

30 novembre 2022 a

Ancora un morto sul lavoro. Questa volta si tratta di un falegname di 67 anni. E' caduto da una impalcatura mentre stava facendo un sopralluogo in un cantiere edile per la ristrutturazione di un palazzo nella centralissima via Libertà a Palermo. Secondo la prima ricostruzione degli agenti che sono giunti sul posto e si sono occupati dei rilievi, l'uomo sarebbe precipitato nel vuoto da un'altezza di almeno sei metri. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i tecnici dell'ispettorato del lavoro per verificare se il cantiere era in regola con le prescrizioni sulla sicurezza.

