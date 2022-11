Saman Abbas, cittadinanza onoraria a Novellara. E spunta il video del braccialetto

30 novembre 2022 a

a

a

Quella di Saman Abbas è una tragedia di cui si continuerà a parlare ancora per mesi. Ma una cosa è certa: a Novellara, paese di Reggio Emilia in cui risiedeva, la giovane pachistana non sarà mai dimenticata. Il Comune le conferirà la cittadinanza onoraria. E' stato il sindaco Elena Carletti ad annunciarlo con una diretta Facebook.

La prima cittadina ha spiegato che il ritrovamento dei presunti resti della giovane ha riaperto "una ferita in modo violento. Resterà tale fino a quando non saranno chiare dinamica, responsabilità e naturalmente condanne di chi si è macchiato di questo terribile delitto”. Il consiglio comunale discuterà il conferimento della cittadinanza onoraria: un gesto simbolico per lei e per tutte le altre donne che magari stanno combattendo battagli simili.

Cittadinanza a parte, si attendono ora gli esiti dell'esame del Dna. Ma intanto spunta il video di un braccialetto alla caviglia della ragazza. Immagini filmate dalla stessa Saman. Con tutta probabilità è lo stesso braccialetto allacciato alla caviglia del corpo riesumato nel casolare diroccato di Novellara. Il filmato era stato postato su Tik Tok. Nel video si vedono le scarpe da tennis della ragazza mentre cammina nelle strade del centro di Bologna e sulla caviglia sinistra si vede il braccialetto. Le foto e i video contenuti nel suo cellulare, saranno comparate con il corpo che è stato riesumato. Ovviamente sempre in attesa dell'esito degli esami del Dna.

