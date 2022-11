Aveva il frezeer pieno di droga sintetica: arrestato

30 novembre 2022 a

A Roma, la polizia giudiziaria della Polizia di Frontiera aerea di Fiumicino, ha arrestato un giovane romano perché gravemente indiziato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'uomo è stato colto in flagranza di reato per aver ricevuto in consegna un litro di Gbl, la cosiddetta “droga dello stupro”. Gli investigatori poi, durante la perquisizione domiciliare, hanno scoperto in un freezer adibito a dispensa droga chimica nascosta e meticolosamente catalogata, già suddivisa in dosi, pronta per essere immessa sul mercato.

L’uomo, infatti, aveva nascosto sostanze stupefacenti di tipo sintetico, quali polveri di mdma, mefedrone, essenze narcotiche di varia natura e soprattutto, oppioidi quali il fentanyl, una droga fino a 100 volte più potente della morfina, la cui sola inalazione di poche particelle può risultare letale. Inoltre, tra le sostanze altamente tossiche e allucinogene, come i classici funghetti essiccati tenuti in un barattolo in modo che si confondesse con altri contenitori di spezie, gli operatori della polizia giudiziaria di Fiumicino, hanno trovato una tra le più pericolose sostanze stupefacenti psichedeliche conosciute, la Lsd.

Il giovane utilizzava i classici francobolli intrisi di Lsd, ma anche caramelle gommose in cui tale sostanza era stata sapientemente immessa. La sostanza stupefacente è stata pertanto sequestrata e l’arresto convalidato con la detenzione in carcere.

