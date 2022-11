Ischia, trovato un altro cadavere, è di un uomo. Il numero delle vittime aumenta. Ancora dispersi

28 novembre 2022 a

A Casamicciola, nell'isola di Ischia, il fango continua a restituire cadaveri. Questa mattina, lunedì 28 novembre, è stato ritrovato l'ottavo corpo. Si tratta di un uomo di cui ancora non si conosce l'identità e che è stato subito trasportato all'obitorio. Complessivamente per ora il bilancio è di otto decessi, quattro ferii e 230 sfollati. Tra le vittime un neonato e due bambini. Restano ancora diversi dispersi. Il Consiglio dei ministri ha disposto un primo stanziamento di due milioni per far fronte all'emergenza.

