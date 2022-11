Terremoto, lievi scosse nelle province di Udine e Cosenza

28 novembre 2022 a

Terremoto con epicentro in Friuli Venezia Giulia. Una scossa di magnitudo 2.9 è stata avvertita nella scorsa notte alle 2.42. L'epicentro è stato individuato nel territorio di Forni di Sotto, in provincia di Udine. Profondità 14 chilometri. La sala operativa regionale della Protezione civile non ha ricevuto un elevato numero di chiamate e non si registrano danni. Scossa simile, di magnitudo tre, anche nel territorio comunale di Verbicaro, in provincia di Cosenza, alle 5.37. In questo caso profondità a 254 chilometri.

