Ischia, trovati sette cadaveri. Quattro (due bambini) sono della stessa famiglia

Continua ad aumentare il bilancio delle vittime della tragedia di Ischia. Al momento sono sette i corpi ritrovati e recuperati dagli uomini dei soccorsi. Gli ultimi due, scrive l'Agenzia Lapresse, sarebbero stati rinvenuti ancora in via Celario, sempre a Casamicciola. Apparterrebbero allo stesso nucleo familiare dei corpicini dei bambini che erano stati individuati nel corso del pomeriggio, tra cui un neonato di appena 20 giorni. Tutti i cadaveri sono stati portati all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Purtroppo non è ancora terminata la perturbazione che ha violentemente colpito l'Italia e che ha contribuito a determinare la frana. Stando alle previsioni sono previste nuove forti piogge, soprattutto al centro sud. Resta dunque l'allerta per la Campania. E' in arrivo una nuova fase di bassa pressione con fenomeni temporaleschi.

Ritrovati altri cadaveri. Tre appartengono a bambini. Si scava ancora

