Ischia, ritrovati altri cadaveri. Tre appartengono a bambini. Si scava ancora

Sale il bilancio delle vittime della tragedia di Ischia. Nel primo pomeriggio è stato recuperato il corpo di una bambina di 5/6 anni. Indossava un pigiamino rosa. Era in una camera da letto sotto un materasso, in una delle abitazioni travolte dalla frana. Anche il fratellino e i genitori sono nella lista dei dispersi, così come gli zii che abitavano poco distante, sempre in via Celario dove si è riversata la massa di acqua e fango. Poco dopo è stata recuperata la salma della terza vittima dell'alluvione. Il cadavere di una donna anziana. Poi il quarto corpo. Gli ultimi due non sono stati ancora identificati. Intorno alle 17 è stato comunicato che sono stati trovati altri due cadaveri tra i detriti di una delle case, anche in questo caso sarebbero due bambini.

Frana a Ischia, trovato il corpo di una terza vittima

