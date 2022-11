Uccide il compagno con una coltellata. Arrestata

26 novembre 2022 a

a

a

Una donna 51enne è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso la notte scorsa il compagno 30enne a Morengo, in provincia di Bergamo, al culmine di una lite. La vittima è di origini nigeriane. L’accusa per la donna è di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Tutto è avvenuto all'interno dell'abitazione, dove convivevano. La lite è esplosa per futili motivi. Stando alla prima ricostruzione degli inquirenti, la donna avrebbe prima afferrato un coltello da uno dei cassetti della cucina per poi colpire frontalmente con un solo fendente al petto il suo compagno.

Fano, mamma di 23 anni profuga ucraina morta accoltellata. Fermato l'ex

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.