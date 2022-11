Tragedia a Ischia, i dispersi salgono a tredici. Disperate ricerche nel fango | Video

26 novembre 2022 a

a

a

A Ischia si sta consumando una vera e propria tragedia. Sono salite almeno a tredici le persone disperse dopo la frana che ha investito il paese di Casamicciola. E' l'Agenzia Lapresse a comunicare il dato, citando fonti dei carabinieri.

Le ricerche sono in corso e vedono la partecipazione di decine di uomini dei soccorsi che lavorano in condizioni molto difficili. L'isola è sotto la pioggia battente ormai da ore. Un fiume di fango ha travolto alcune cause, provocandone il crollo. Le auto sono state trascinate fino al mare. Diverse persone sono state salvate, ma purtroppo di molte altre non ci sono tracce. Tra i dispersi una famiglia composta tra moglie, marito e neonato.

Il bilancio resta provvisorio, soltanto nelle prossime ore si riuscirà ad avere un quadro più chiaro. In un hotel della zona alcune persone sono intrappolate e non possono uscire. Manca l'elettricità. Complesso il lavoro dei soccorsi anche a causa dei gravi problemi per la viabilità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.