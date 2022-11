Ischia, disastro: quattro dispersi nel fango. C'è anche un neonato. Salvato un uomo. Auto trascinate via | Video

26 novembre 2022 a

a

a

Disastro a Ischia. Sarebbero almeno quattro i dispersi, travolti da un fiume di terra causato da una frana che ha travolto una zona del comune di Casamicciola Terme. La pioggia cade sull'isola da venerdì pomeriggio e a tratti con estrema violenza. Ha provocato smottamenti, allagamenti e gravi disagi nella cittadina. E' stata dichiarata l'allerta arancione dalle 21 di venerdì sera e durerà sino alla stessa ora di oggi, sabato 26 novembre. Questa mattina una frana dalla parte alta di via Celario ha travolto alcune auto in sosta trascinate fino al lungomare. Un uomo è stato recuperato ed è cosciente, ma ci sarebbero almeno 4 dispersi, tra cui un neonato. Alcune abitazioni sono state letteralmente smembrate dal fango e i soccorritori hanno estratto persone vive. Dal punto di vista della viabilità l'isola è divisa in due. Sono almeno due le case spazzate via dalla frana. Dispersa una famiglia composta da marito, moglie e neonato. Non si hanno notizie, inoltre, di un 25enne che viveva in una delle abitazioni danneggiate. Clicca qui per vedere il video del Corriere del Mezzogiorno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.