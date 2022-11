Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 3,5 in provincia di Arezzo: epicentro a Talla

25 novembre 2022 a

Paura nella notte in Toscana perché una scossa di terremoto di magnitudo 3,5 gradi Richter, con epicentro a Talla, nel Casentino, in provincia di Arezzo, è stata avvertita anche nelle zone limitrofe. Molte le segnalazioni sui social ma non risulta alcun danno. Il sisma è stato registrato stanotte, venerdì 25 novembre, alle 2,15

L'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia indica con esattezza l'epicentro a 3 chilometri a nord da Talla, a una profondità di 10. La scossa delle 2,15 è stata preceduta da un fenomeno alle 22.48 di giovedì (magnitudo 2,1) registrato dagli strumenti e con l'identico epicentro a Talla, a circa 20 km da Arezzo. Molte persone dopo la scossa più intensa si sono svegliate. Il sindaco del comune di Talla, Eleonora Ducci, in un post su Facebook ha scritto: "Dopo la scossa di terremoto delle 2.15 circa siamo in contatto con ufficio tecnico, protezione civile intercomunale dell'Unione dei comuni, prefettura e carabinieri che ringrazio in particolare per aver verificato il territorio immediatamente. Non sembrano esserci criticità al momento".

