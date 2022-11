Il cardinale Angelo Becciu indagato per associazione a delinquere

24 novembre 2022 a

Il cardinale Angelo Becciu è indagato, insieme ad altre persone, per associazione a delinquere in un filone dell'indagine aperta dal promotore di giustizia vaticano in parallelo al processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato. Lo ha confermato ai giornalisti proprio il promotore di giustizia, Alessandro Diddi. In apertura della 37esima udienza del processo, ha riferito dell'esito della rogatoria per l'ipotesi di reato associativo, nell'ambito della quale il Tribunale di Sassari ha trasmesso in Vaticano i risultati degli accertamenti condotti sulla Cooperativa Spes di Ozieri, guidata dal fratello da Antonio Becciu, fratello del cardinale.

