Pisa, muore carbonizzata nel camino di casa: addio a nonna Giovanna star di Tik Tok

Cade nel camino acceso di casa e muore carbonizzata a 91 anni. Si chiamava Giovanna Capobianco l'anziana donna morta a Navacchio, nel comune di Cascina in provincia di Pisa, ed era molto nota sul web come Nonna Giovanna: su Tik Tok grazie al nipote Nicola Pazzi, era diventata una piccola star seguita da oltre 800mila followers.

A dare l’allarme è stata la figlia della donna, che ha chiamato i soccorsi: i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’anziana. Si tratta con molta probabilità di un incidente: il pubblico ministero ha comunque disposto l’autopsia per stabilire le cause del decesso.

Giovanna Capobianco, originaria di Sora, in provincia di Frosinone, grazie al nipote Nicola Pazzi, attore 27enne, era diventata virilissima su Tik Tok ma anche su Facebook e Instagram, con centinaia di migliaia di visualizzazioni grazie ai suoi video realizzati in dialetto, un mix tra pisano e ciociaro.

