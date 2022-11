Mantova, incendio in un condominio: un morto e sedici feriti

21 novembre 2022 a

Una persona è morta e sedici sono state affidate alle cure dei sanitari a causa di un incendio che è scoppiato questa notte in una palazzina di Mantova, nella zona del quartiere Cittadella. La vittima, rinvenuta senza vita dai vigili del fuoco sul posto, è un uomo che abitava in uno dei tredici appartamenti dello stabile di quattro piani. Tutte evacuate le famiglie presente, nel complesso 32 persone. Le fiamme sono partite da uno degli appartamenti per ragioni ancora ignote coinvolgendo poi l’intero palazzo.

