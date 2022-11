Antonella Clerici difende Selvaggia Lucarelli: "Il dolore degli altri non va giudicato" | Video

21 novembre 2022 a

Antonella Clerici difende Selvaggia Lucarelli: "Il dolore degli altri non va mai giudicato. Ognuno ha il suo modo di viverlo". Parole pronunciati durante E' sempre mezzogiorno, il programma che conduce su Rai 1. Clerici ha voluto mandare un affettuoso saluto a Selvaggia Lucarelli che nei giorni scorsi ha perso la mamma a causa del Covid. La giornalista ha ugualmente partecipato alla puntata di Ballando con le stelle in veste di giurata e, come sempre accade sui social, non sono mancati gli attacchi.

"Tante volte noi siamo andati in onda in situazioni critiche di tutti i generi - ha rincarato la dose Antonella Clerici - Anche in questo periodo che non sto bene, ogni tanto vorrei restare a casa. Invece si va in onda, si va sempre in onda". Il tutto alla presenza di Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli e concorrente di Ballando con le stelle.

