Covid, negli over 80 non vaccinati tasso di mortalità 10 volte più alto

20 novembre 2022 a

Nuovi dati sul Covid in Italia. Tasso di mortalità di quasi 10 volte più alto negli over 80 non vaccinati rispetto a chi ha ricevuto la quarta dose del vaccino anti Covid da meno di quattro mesi. Ma anche un aumento della percentuale di casi tra i più giovani che è passata dall'8,4% al 9,2% per la fascia scolare. Mentre le reinfezioni superano quota 20% e salgono dal 17,7% di una settimana fa. E' il quadro dell'andamento della pandemia nel nostro Paese contenuto nell'ultimo Report dell'Istituto superiore di sanità. I nuovi casi in Italia, secondo i dati forniti dal bollettino settimanale del ministero della Salute, sono 208.361 nel periodo 11-17 novembre con una variazione di +15% rispetto ai sette giorni precedenti (181.197); 533 morti con una variazione del -2,9% sulla settimana precedente (549) e 1.193.523 tamponi con una variazione di +2,9%. Il tasso di positività è del 17,5% (+1,9%) rispetto alla settimana prima. Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta sostiene che per il grande uso dei tamponi fai da te il dato "è largamente sottostimato".

I positivi continuano ad aumentare. Ancora 533 vittime. In Italia oltre 6mila ricoverati

