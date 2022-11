Gianni Bisiach è morto, aveva 95 anni. Giornalismo in lutto

20 novembre 2022 a

E' morto un simbolo del giornalismo. All'età di 95 anni, oggi, domenica 20 novembre, all'alba si è spento Gianni Bisiach. Non solo cronista, ma anche scrittore e autore di importanti inchieste e speciali di storia per la Rai, in particolare per Tv7 e per il Tg1 per cui ha curato per anni la rubrica di grande successo Un minuto di storia. Bisiach era ricoverato da tempo in una Rsa. La notizia è stata confermata all'Agenzia Ansa dall'avvocato Giorgio Assumma, suo amico di lunga data. Sarà sepolto a Gorizia dove era nato il 7 maggio 1927.

