Umberto Bossi ricoverato in ospedale dopo un malore nella sua casa di Gemonio

Malore per Umberto Bossi, 81 anni, fondatore della Lega. Il senatur si è sentito male nel primo pomeriggio mentre si trovava nella sua casa di Gemonio, nel Varesotto, dove sono intervenuti un’autoambulanza e un’automedica. Raggiunto dai soccorsi, Bossi è stato trasportato in ospedale. Dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita, ma è stato ospedalizzato per accertamenti. Nel 2004 il leader leghista è stato colpito da un ictus, da un malore il 14 marzo del 2019.

(in aggiornamento)

