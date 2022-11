Saman Abbas, trovati resti umani non lontano dal casolare dove abitava con la famiglia a Novellara

19 novembre 2022 a

Resti di un corpo umano, sotterrati, sono stati trovati non lontano dal casolare dove viveva la famiglia di Saman Abbas. Il sopralluogo dei Ris (Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri), in corso in queste ore a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, stabilirà se si tratti della giovane scomparsa ormai da un anno e mezzo. La diciottenne pakistana rifiutò un matrimonio combinato ed è scomparsa dalla notte del 30 aprile 2021. Per l'omicidio sono indagati cinque parenti. Nei giorni scorsi il padre, Shabbar Abbas, è stato arrestato in Pakistan.

I resti del cadavere sono stati scoperti ieri dopo il sopralluogo in un casolare abbandonato in paese. L'area è stata interdetta dalle prime ore del mattino. Le indagini sono coordinate dalla procura di Reggio. Al lavoro ci sono i carabinieri del nucleo investigativo e quelli della compagnia di Guastalla. I Ris stanno procedendo alle operazioni di recupero e repertamento. Sul posto anche i vigili del fuoco.

