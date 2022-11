Covid, in una settimana altri 208.346 contagi e 533 morti. Ricoveri in aumento

18 novembre 2022 a

a

a

I casi di Covid continuano ad aumentare. E' quanto si evince dal bollettino settimanale diffuso oggi, venerdì 18 novembre, dal Ministero della Salute. I nuovi casi sono 208.346, contro i 181.181 della scorsa settimana. Un incremento notevole, del 15%. Le vittime invece, calano leggermente, 533 contro 549. Purtroppo riprendono a salire anche le ospedalizzazioni. In terapia intensiva 44 pazienti in più, per un totale di 247. I ricoveri ordinari salgono di 625 unità e diventano 6.081 nel complesso. Nel precedente bollettino erano stati confortanti i dati relativi ai ricoveri che avevano fatto registrare cali sia nelle terapie intensive (-35) che nei reparti ordinari (-248).

Il ministro Schillaci: "Il vaccino ha evitato almeno 150mila morti. Presto nuova campagna di promozione"

