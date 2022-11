Covid, il ministro Schillaci: "Il vaccino ha evitato almeno 150mila morti. Presto nuova campagna di promozione"

18 novembre 2022 a

a

a

"Il vaccino anti Covid ha evitato almeno 150mila decessi e in nessun momento il governo, il presidente del Consiglio dei ministri (Giorgia Meloni, ndr) e il sottoscritto, ha messo in discussione l'importanza della vaccinazione". Sono parole pesantissime quelle pronunciate dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo a una interpellanza urgente alla Camera. Una posizione forte, diametralmente opposta rispetto a quella di Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, che nei giorni scorsi aveva detto in tv che "non abbiamo l’onere della prova inversa" per sostenere che senza i vaccini sarebbe andata peggio. Nelle stesse ore, Giorgia Meloni, impegnata nel G20 a Bali, ricordava davanti ai leader di tutto il mondo l'importanza della campagna vaccinale.

Covid, Gemmato “Senza vaccini sarebbe andata peggio? Non c'è prova”

Il ministro Schillaci, rispondendo all'interpellanza, ha spiegato che "mai nessuna iniziativa potrà pregiudicare il diritto alla cura e la difesa e della salute". Ha poi annunciato che "dal primo dicembre sarà avviata una campagna di comunicazione con spot in tv e sulle radio delle reti Rai e dei network nazionali e locali per promuovere i vaccini contro Covid e influenza. Nel corso della campagna - ha affermato - sarà anche ricorcato che è possibile fare in una sola seduta il vaccino anticovid e contro l'influenza".

I dubbi sul vaccino del sottosegretario Gemmato scatenano virologi e opposizioni: "Si dimetta". Poi lui puntualizza | Video

Relativamente ai dati sulla diffusione del Covid, ha puntualizzato che "la raccolta per la sorveglianza e il monitoraggio continua a essere giornaliera, come disposto dal decreto poi convertito in legge nel maggio 2022. Solo la pubblicazione avviene con cadenza settimanale, ma i dati sono sempre disponibili". Dati che al momento vengono diffusi nella giornata del venerdì.

Covid: Cattaneo, 'parole Gemmato su vaccini pericolose, dati dicono altro'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.