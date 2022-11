Toscana, violenza su una studentessa minorenne. Indagato professore

17 novembre 2022 a

L'ipotesi di reato è quella di violenza sessuale su una minore. E' stata lei stessa, un'alunna, a denunciare di essere stata molestata da un suo docente di un istituto scolastico superiore di Empoli. I carabinieri, su ordine della procura di Firenze, questa mattina, giovedì 17 novembre, hanno proceduto a una serie di perquisizioni. Gli investigatori spiegano che l'indagine nasce da una segnalazione della scuola, la cui dirigente, fortemente preoccupata, ha avvistao gli uomini dell'Arma dei carabinieri del disagio manifestato al ritorno dalle vacanze estive da una ragazza che frequenta l'istituto. Contattata dai militari, ovviamente in forma protetta, la giovane ha raccontato che alla fine del precedente anno scolastico sarebbe stata oggetto, in più circostanze, di crescenti manifestazioni di interesse da parte di un suo professore. La ragazza, in seguito, sarebbe riuscita a sottrarsi ma non a elaborare i fatti, per cui si era chiusa nel silenzio. La studentessa avrebbe suffragato il proprio racconto con numerosi messaggi amorosi ricevuti dallo stesso insegnante.

