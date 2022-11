Bambini e adolescenti, sempre più le vittime di adescamento online, cyberbullismo e sextorsion

Christian Campigli 17 novembre 2022 a

Una piaga che non conosce la parola fine. Un'opportunità di studio, divertimento e passatempo, che rischia di trasformarsi nella porta dell'inferno. Minori sempre più vittime di reati online. Nel periodo 2020/2021 si registra un notevole incremento in materia di reati di adescamento online, cyberbullismo e sextorsion. Sono numeri sconvolgenti quelli che emergono dal rapporto sui minorenni vittime di abuso realizzato dal servizio analisi criminale della polizia e reso noto dall'agenzia di stampa AdnKronos. Nel 2021, il numero complessivo dei reati commessi è aumentato del 5% rispetto all’annualità precedente: si passa dai 36.498 delitti del 2020 ai 38.188 del 2021. Nel 2021 aumentano quasi tutti i reati presi in esame, mentre subiscono un decremento solo quelli di adescamento di minorenni, sottrazione di persone incapaci e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Per quanto riguarda l’adescamento online, i dati del 2021 hanno registrato un inquietante +33%. La fascia di età 10-13 anni è quella più coinvolta, con una tendenza in aumento pari al 38% dei casi trattati lo scorso anno rispetto a quello precedente. Degno di attenzione è il dato che riguarda il numero dei casi che coinvolgono bambini sotto i 10 anni: casistica numericamente quasi assente prima della pandemia, è attualmente presente a riprova del fatto che le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria hanno indotto un numero sempre più grande di piccoli internauti sul web.

Per i casi di cyberbullismo si è registrato un incremento pari al 13%, tra l’anno 2020 e il 2021: per quanto riguarda la fascia di età 0-9 anni i dati sono rimasti sostanzialmente identici, mentre l’incremento maggiore è quello che ha riguardato la fascia di età 14-17.Tra il 2020 e il 2021 sono aumentati del 94% i casi di sextortion, un fenomeno che di solito colpisce gli adulti in modo violento e subdolo e fa leva su piccole fragilità ed esigenze personali, minacciando, nel giro di qualche click, la tranquillità delle persone. Recentemente la sextortion impatta su vittime minorenni, con effetti lesivi potenziati: la vergogna che i ragazzi provano impedisce loro di chiedere aiuto ai genitori o ai coetanei di fronte ai quali si sentono colpevoli di aver ceduto alla tentazione e di essersi fidati di perfetti e avvenenti sconosciuti. Il senso di intrappolamento che sperimentano le vittime è amplificato spesso dalla difficoltà che hanno nel pagare le somme di denaro richieste. Risulta aumentato in particolare il cosiddetto revenge porn, ovvero la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. “Anche i disturbi alimentari trovano in rete un luogo per essere rappresentati.

Sono essenzialmente riconducibili a due tipologie: da una parte sono presenti blog personali, spesso ospitati su piattaforme internazionali di cessione gratuita di spazi web, nei quali si dichiara, talvolta con fierezza, la propria condizione di anoressici, attraverso diari alimentari, racconti di episodi personali, citazioni pseudo-scientifiche, a supporto del proprio stile alimentare per una ricerca di legittimazione globale attraverso la rete; dall’altra, i gruppi di messaggistica istantanea sui quali è avvenuto uno spostamento massiccio di ragazzi e ragazze con disturbi alimentari – si legge nel rapporto - I gruppi di messaggistica istantanea sono costruiti, in generale, secondo una logica di sollecitazione alla partecipazione dei singoli membri: nei gruppi pro-ana e pro-mia il costante, continuo, ripetuto invio di messaggi diventa ossessivo e talvolta prodromico al rafforzamento di un senso di appartenenza e identità purtroppo patologica”.

