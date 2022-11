A Roma uccisi un transessuale e due donne cinesi. Caccia al killer

17 novembre 2022 a

Due donne cinesi trovate morte in un appartamento nel quartiere Prati di Roma. Poco distante un terzo cadavere, stavolta di un transessuale. A chiamare i soccorsi è stato il portiere di uno stabile in via Augusto Riboty, dopo aver visto il corpo insanguinato della prima donna. La polizia ha poi rinvenuto nell'appartamento il secondo cadavere e tracce di sangue. Sempre nel quartiere Prati è stato poi trovato senza vita un transessuale di origine brasiliana, colpito al torace, stavolta in via Durazzo, a poche centinaia di metri dall'abitazione dove sono stati rinvenuti i cadaveri delle cinesi. Sul posto sono al lavoro gli uomini teppa polizia scientifica per cercare di iniziare a capire cosa sia avvenuto. Non si escludere che il killer sia lo stesso e tra le ipotesi investigative c'è che il triplice delitto riguardi il mondo della prostituzione.

