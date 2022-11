Salerno, uccide la moglie a coltellate e poi si impicca

16 novembre 2022 a

Ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita: a San Mango Piemonte, in provincia di Salerno, un 60enne, all’alba, ha ammazzato la moglie per motivi ancora da capire. Dopo averla uccisa a coltellate, si è allontanato dalla propria abitazione e si è suicidato togliendosi la vita in un cavalcavia dell'autostrada. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Salerno per capire i motivi che hanno portato all’omicidio-suicidio.

(in aggiornamento)

