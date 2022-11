Uccide la mamma con un coltello poi si taglia la gola

15 novembre 2022 a

Una donna di 90 anni sarebbe stata uccisa dal figlio di 56 anni all'interno di un magazzino a circa 30 metri dalla loro casa a Pellagai di Mel, in provincia di Belluno. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di martedì 15 novembre: a trovare i corpi la figlia della donna. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, i due sarebbero usciti dalla loro casa per recarsi in un magazzino dove la donna sarebbe stata colpita dal figlio con un coltello, stessa arma usata dall'uomo poi per tagliarsi la gola. I carabinieri stanno indagando sul movente di quello che appare un omicidio-suicidio. (Foto di archivio).

