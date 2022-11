Fuga di sostanze chimiche, 23 operai rimasti intossicati a Gravellona Toce

11 novembre 2022 a

Sono complessivamente 23 gli operai rimasti intossicati dalla fuga di sostanze chimiche in un’azienda di Gravellona Toce, nel Verbano. Tra loro anche i tre già portati in ospedale in via precauzionale poiché erano i più vicini al punto in cui si è verificata la fuoriuscita di sostante. Non risultano gravi. Tutti gli addetti, comunque, saranno sottoposti ad accertamenti di routine. Da una prima ricostruzione sembra che mentre era in corso la miscelazione tra sodio bisolfito con un altro acido probabilmente per un errore la reazione che ne è scaturita ha provocato lo sprigionamento di un gas nocivo.

