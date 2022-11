Roma, in un video l'esecuzione di Fabrizio Piscitelli: così Diabolik è stato ucciso

10 novembre 2022 a

a

a

Una telecamera ha immortalato l'uccisione di Fabrizio Piscitelli, 53 anni, per tutti Diabolik, capo ultrà degli Irriducibili e narcotrafficante in ascesa nella piazza romana, il 7 agosto 2019. Il video dell'esecuzione da parte del killer - che per i pm è Raul Esteban Calderon - è stato pubblicato oggi dal sito internet di La Repubblica. La telecamera immortala la scena registrando così gli ultimi secondi di vita di Piscitelli: Diabolik è seduto in una panchina del Parco degli Acquedotti, accanto a lui il suo bodyguard e l'autista, il sicario - maglietta verde, capellino nero, pantaloni grigi e un marsupio da dove estrae e poi ripone la pistola - entrato nel parco accelera il passo e spara, poi la fuga.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELL'ESECUZIONE

L’ultimo giallo sulla morte di Diabolik è balzato all'interesse pubblico poche ore fa e riguarda il proiettile che ha ucciso Piscitelli. Perché la pallottola che è stata sparata da distanza ravvicinata alla testa di Diabolik era in dotazione del Servizio Scorte. La circostanza è emersa dalle verifiche eseguite dalla Squadra mobile di Roma e dalla procura nell’ambito dell’inchiesta sul presunto esecutore materiale, l’argentino Calderon, arrestato nel dicembre scorso. Tutto da chiarire in che modo quel proiettile fosse finito nelle mani della criminalità.

Omicidio Piscitelli, chi era Diabolik l'ultrà della Lazio ucciso

Il proiettile, modello 9×19 parabellum, che ha ucciso uno dei protagonisti della criminalità romana, faceva parte delle armi in dotazione al Reparto Scorte. Chiaramente indicato dagli atti, si tratta di: "Munizionamento da guerra in uso alle forze di polizia, lotto 33/16 assegnato al reparto scorte del Viminale". Le indagini sui mandanti sono ancora in corso e va sottolineato che le verifiche non hanno sciolto il mistero del proiettile, né sono riuscite a stabilire a chi fosse in uso.

Omicidio Piscitelli, arrestato l'assassino di Diabolik: incastrato da un filmato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.