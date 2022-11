Terremoto, nella notte ancora scosse al largo delle Marche

10 novembre 2022 a

Notte di scosse continue anche stanotte dopo le 89 "di assestamento" successive al forte sisma di ieri mattina, di magnitudo 5.7 al largo della Costa Marchigiana nella provincia di Pesaro Urbino. Stanotte 10 novembre la scossa più forte è stata di magnitudo 3.5 alle 23.05 sempre nella Costa Marchigiana al largo di Ancona, a otto chilometri di profondità. Numerose le repliche successive.

Terremoto, forte scossa percepita in tutta Italia: epicentro nelle Marche, magnitudo 5,7

A Pesaro, dopo il sopralluogo dei Vigili del fuoco, la pieve di Santo Stefano di Candelara è stata chiusa. Le scosse di terremoto di ieri hanno provocato danni in particolare sulla navata destra della chiesa da dove sono caduti dei calcinacci così da indurre i tecnici a dichiararla provvisoriamente inagibile in attesa di un intervento di messa in sicurezza. "Ci stiamo attrezzando per organizzare provvisoriamente l’attività in altri spazi come l’oratorio o nella chiesa di Santa Maria dell’Arzilla" spiegano dalla parrocchia. Intanto ad Ancona la Prefettura, dopo la riunione del Centro coordinamento soccorsi, fa sapere che attualmente si rilevano modesti danni al territorio provinciale anche se alcuni edifici pubblici e privati necessitano di ulteriori sopralluoghi. Sono in corso nel capoluogo dorico altri sopralluoghi dei Vigili del fuoco di abitazioni private e al momento sono una decina le persone che, dovendo dormire fuori dalla propria casa, non hanno un’altra autonoma sistemazione.

Curcio (Protezione civilie): "Per fortuna epicentro in mare". Vigili del fuoco in azione per le verifiche. Il video del sisma durante la diretta tv

"Nessun danno grave a persone o edifici. In base agli accertamenti effettuati fino ad ora dagli organi competenti e dalla Protezione civile i danni riscontrati risultano lievi e la situazione è sotto controllo, ma sono ancora tante le verifiche in corso sia negli edifici pubblici e privati" ha detto ieri sera il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, dopo la riunione pomeridiana tecnico-operativa del Cor (Centro operativo regionale) per fare il punto della situazione dopo il terremoto che ha colpito le Marche.

L'Ingv: "Nessuna allerta tsunami. Ci sarebbe stata con magnitudo oltre 6.5. Il nostro messaggio è prassi"

