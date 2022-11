Gli attacchi informatici si moltiplicano: nei primi sei mesi del 2022 aumento del 414%. Italiani a rischio

Pietro De Leo 09 novembre 2022 a

Attenzione, attacchi informatici in aumento. C’è un aspetto spesso trascurato dei rivolgimenti geopolitici, ed è proprio questo: atti di ostilità “cyber”, direzionati contro infrastrutture, aziende pubbliche o private o addirittura centri di servizi essenziali (basti pensare agli ospedali) oramai fanno pienamente parte dello scenario e chiamano non solo i singoli Paesi a dotarsi di contromisure, ma anche i cittadini ad acquisire consapevolezza di quanto tutto questo possa essere dannoso. Perché, potenzialmente, ogni strumentazione controllabile da remoto, fosse anche il forno di casa, è violabile. Dunque, il rapporto elaborato dai ricercatori Clusit, associazione italiana che si occupa di sicurezza informatica, definisce il senso di questa urgenza.

Nei primi sei mesi del 2022, gli attacchi informatici sono aumentati. L’attività “hacker”, in Europa e nel resto del mondo, è addirittura cresciuta del 414% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli attacchi definibili “gravi” sono cresciuti dell’8,4%. Un dato interessante è la localizzazione geografica di questi attacchi. L’Europa è “bersaglio” per il 26% dei casi, contro il 21 dello scorso anno. Calano invece in area americana, dal 45% al 38% e scendono poi anche quelli in territorio asiatico, dal 12 all’8%. Per quanto riguarda il Vecchio continente, sottolinea l’associazione, si tratta del “numero più alto di sempre”. Non è secondario, anzi, il fatto che questo segno + sia contestuale alla guerra in Ucraina che di fatto ha esercitato un effetto moltiplicatore sugli attacchi e ha fatto registrare, sul dato generale, ben 225 attacchi a marzo, una cifra record.

Ancora più inquientante, poi, è la scansione degli obiettivi. Le categorie più colpite sono quelle che garantiscono servizi per la salute, poi troviamo istituzioni governative e giudiziarie. A seguire realtà di Ict e finanziarie. Secondo il comitato scientifico di Clusit, “Il conflitto tra Russia e Ucraina ha messo in campo strumenti cyber-offensivi altamente sofisticati a supporto di attività di cyber intelligence e di cyber-warfare: temiamo che questo processo sia difficilmente reversibile e che in prospettiva potrebbe causare conseguenze di inaudita gravità”. Questo, ovviamente, chiama i singoli Paesi ad adottare politiche di prevenzione per proteggere i sistemi informatici e i dati personali. E ad implementare “una cyber-educazione” capillare, tema su cui, purtroppo, l’Italia è strutturalmente indietro. Ogni cittadino, infatti, è potenzialmente esposto.

