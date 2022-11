Terremoto, forte scossa percepita in tutta Italia: epicentro nelle Marche, magnitudo 5,7

09 novembre 2022 a

a

a

Forte scossa di terremoto - oggi mercoledì 9 novembre 2022 - percepita in tutta Italia alle 7,07: l'epicentro nelle Marche, nella zona tra Pesaro e Urbino, magnitudo 5,7 secondo l'Ingv. Poco dopo le 7.40 la prima rivelazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro della scossa di terremoto è stato per fortuna in mare, davanti alla costa tra Pesaro e Fano, a una profondità di otto chilometri. Sono seguite diverse altre scosse di magnitudo inferiore. Di quarto grado alle ore 7.12, di 3.1 alle ore 7.15, di 3.4 alle ore 7.16.

Terremoto Centro Italia, approvati 15 mila progetti per la ricostruzione. Contributi per 4.8 miliardi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.