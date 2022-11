Antonino Cannavacciuolo pazzo di gioia, al suo ristorante tre stelle Michelin. Sono solo 12 i locali top in Italia

08 novembre 2022 a

E' amato, seguito e anche imitato. E' diventato un vero e proprio personaggio grazie ai programmi televisivi, ma Antonino Cannavacciuolo è soprattutto un grande chef e ora entra anche nell'Olimpo dei ristoranti tre stelle Michelin definendo così la magnifica dozzina della cucina italiana. Infatti sono stati tutti confermati gli altri undici ristoranti del Belpaese che già godevano delle tre stelle a cui ora si è aggiunta Villa Crespi di Orta San Giulio, regno di Cannavacciuolo. "E' un momento magico - ha commentato a caldo lo chef - oggi è anche l'anniversario del matrimonio e mia moglie mi ha perdonato per il fatto che siamo costretti a festeggiare a distanza. Il nostro è un progetto partito 20 anni fa, ci saranno altre aperture e questa enorme nuova emozione è la benzina per andare avanti". Questi tutti i ristoranti tre stelle Michelin in Italia: Villa Crespi, Orta San Giulio (No); Enrico Bartolini al Mudec, Milano; Uliassi, Senigallia (An); Da Vittorio, Brusaporto (Bg); Piazza Duomo, Alba (Cn); St. Hubertus Rosa Alpina, San Cassiano (Bz); Dal Pescatore, Canneto sull'Oglio (Mn); Le Calandre, Rubano (Pd); Osteria Francescana, Modena; Enoteca Pinchiorri, Firenze; Reale, Castel di Sangro (Aq); La Pergola, Roma.

