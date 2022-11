La Francia accoglie la Ocean Viking con 234 migranti a bordo: scenderanno tutti a Marsiglia. Salvini: "L'aria è cambiata"

08 novembre 2022 a

La Francia ora apre allo sbarco dei migranti. Parigi ha dato il via libera all'attracco della Ocean Viking a Marsiglia. Avverrà nella notte fra mercoledì e giovedì o nella giornata di giovedì, ha confermato all'Agenzia Ansa una fonte del ministero dell'Interno francese. "Lo sbarco a Marsiglia si svolgerà sotto la supervisione della Prefettura. Saranno fatti scendere tutti i migranti dalla nave e poi registrati come richiedenti asilo". Non ci sarà quindi alcuna selezione fra i passeggeri della Ocean Viking, non saranno fatti scendere i deboli e lasciati a bordo gli altri: "Non ci sono restrizioni possibili, tutti hanno diritto di presentare la domanda di asilo", aggiungono le fonti francesi. Matteo Salvini, vicepremier e ministro alle Ifrastrutture, si dice soddisfatto della decisione francese: "Bene così, l'aria è cambiata", scrive sui social. A bordo della Ocean Viking ci sono 234 persone, tra cui 55 minori (43 non accompagnati). Intanto in Italia sono sbarcati a Reggio Calabria tutti gli 89 migranti - tra cui una quarantina di minori e otto bambini in tenera età - arrivati a bordo della nave Rise Above. Adesso i migranti sono in un centro di prima accoglienza, in attesa del trasferimento sulla base del riparto nazionale stabilito dal ministero dell'interno.

