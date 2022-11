Milano, ragazzo di 14 anni muore in bicicletta investito da un tram. Il video

08 novembre 2022 a

Un ragazzo di 14 anni in bicicletta è morto a Milano dopo essere stato investito da un tram. È accaduto questa mattina poco dopo le 8 circa in via Tito Livio. Da una prima ricostruzione, sembra che il quattordicenne, forse uno studente del vicino liceo scientifico Einstein, pedalasse sulla sua bicicletta quando è stato colpito dal mezzo ed è rimasto incastrato tra i binari.

Il corpo del 14enne è stato estratto dai Vigili del fuoco intervenuti insieme al 118, ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Sul posto per i rilievi è giunta la Polizia Locale. Bloccata la circolazione del traffico da via Monte Velino a via Tito Livio. Le ambulanze del 118 hanno soccorso sul posto anche l'autista del mezzo, di 45 anni, sotto choc. L'Atm, azienda dei trasporti milanesi, "esprime profondo cordoglio alla famiglia del ragazzo".

