Migranti, la nave Rise Above a Reggio Calabria: sbarcheranno tutti i naufraghi

08 novembre 2022 a

a

a

È appena arrivata nel porto di Reggio Calabria la nave Rise Above della ong Mission Lifeline, con a bordo 89 migranti di varie nazionalità. Tra poco inizieranno le operazioni di sbarco di tutti i naufraghi. L’imbarcazione è stata ferma per diversi giorni davanti alla costa orientale della Sicilia ed è rimasta bloccata a causa del divieto di sbarco. La differenza con quanto accaduto per Humanity 1 e Geo Barents è data dal fatto che in questo caso si tratta di un evento Sar. Stando alle informazioni fornite dalla Missione Lifeline, il gruppo di migranti è composto da 55 adulti, tra cui 19 donne, e 34 minori, 8 dei quali di età inferiore ai 7 anni.

(in aggiornamento)

Tre migranti della Geo Barents si buttano in acqua: salvati. Braccio di ferro tra la nave e il governo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.