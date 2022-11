Migranti, altra nave Ong: si dirige verso Reggio Calabria. E 500 persone sono state salvate al largo della Sicilia

07 novembre 2022 a

Non solo Catania e la Sicilia. E' in arrivo un'altra nave con a bordo migranti. Si tratta della Rise Above, stavolta diretta verso Reggio Calabria. Per diversi giorni era rimasta nei pressi della costa Orientale della Sicilia, ora ha puntato la prua verso la Calabria. L'imbarcazione Ong è della Mission Lifeline e a bordo ci sarebbero novanta migranti. Ovviamente anche in questo caso si seguirà il copione dei precedenti arrivi e si procederà facendo sbarcare soltanto chi viene considerato fragile. Non è l'unica novità sul fronte immigrazione. Nel tardo pomeriggio a Roccella Jonica si è registrato un altro sbarco, il settimo negli ultimi dodici giorni e il settantesimo dall'inizio dell'anno. I migranti sono sbarcati dopo essere stati soccorsi al largo dalla Guardia Costiera mentre erano su una imbarcazione di legno con motori in avaria. Sessantanove persone di diverse nazionalità, tra loro dieci donne di cui una incinta, e nove bambini. Circa cinquecento migranti, inoltre, sono stati salvati in una operazione gestita dall'Italia al largo della Sicilia. Oltre 250 sono stati imbarcati dalle motovedette Augusta e stanno già scendendo sulla terra ferma. Altri 220, la maggior parte donne e minori, verranno trasferiti a Pozzallo.

