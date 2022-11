Meteo, arriva la Novembrata: ancora bel tempo e temperature alte. Ma l'inverno è alle porte: presto il vero freddo

07 novembre 2022 a

Il clima ormai è letteralmente stravolto e questo lo hanno capito tutti. L'infinita stagione estiva del 2022, destinata a passare alla storia, è stata solo l'ennesima conferma. Quello che è sempre più difficile comprendere, è come prevedere ciò che accadrà dal punto di vista meteo di settimana in settimana. Secondo gli esperti de ilmeteo.com è in arrivo una novembrata, ancora giorni di bel tempo, ma il freddo e l'inverno sono ormai alle porte.

"Nonostante in questi ultimi giorni l'atmosfera abbia ritrovato un contesto di stampo autunnale - si legge nel portale - l'alta pressione sub-tropicale non sembra ancora intenzionata ad abbandonare definitivamente il bacino del Mediterraneo, tant'è che nel corso della settimana avrà infatti modo di rialzare la testa. E lo farà subito da oggi quando il tempo tornerà tranquillo praticamente su tutto il Paese fatta eccezione per gli ultimi disturbi attesi in mattinata a carico dei comparti più settentrionali della Sicilia. Fino a tutto martedì - spiega ancora il portale meteo - il tempo si manterrà ancora stabile e soleggiato ovunque e nonostante continuerà a fare freddo la notte e in prima mattina, specie al Nord, le temperature torneranno a salire un po' sopra media del periodo nelle ore diurne proponendoci così una breve novembrata. L'alta pressione appena instauratasi sul Paese subirà una temporanea flessione tra Mercoledì 9 e Giovedì 10, quando un veloce fronte atlantico provocherà un peggioramento delle condizioni meteo su molte aree del Nord e marginalmente su parte del Centro segnatamente sull'alta Toscana".

Ma le novità non finiscono qui: "Nei giorni successivi potrebbe davvero accadere un po' di tutto. Dopo un ritorno dell'alta pressione ovunque atteso soprattutto nella giornata di venerdì 10, se tutto verrà confermato a cavallo del weekend ci attende un radicale cambiamento. Un vortice di stampo invernale potrebbe infatti attraversare da Nord a Sud il nostro Paese provocando non solo diffuso maltempo, ma anche un nuovo e drastico crollo delle temperature. Attenzione però, i centri di calcolo internazionali non hanno ancora raggiunto una comune linea di tendenza e questo ci porta a dover attendere ancora un po' prima di sciogliere definitivamente la prognosi", conclude ilmeteo.com, confermando che il tempo è sempre più difficile da prevedere.

