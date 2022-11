Migranti, la nave Humanity 1 nel porto di Catania: ispezioni, sbarcano solo fragili, donne e bambini

06 novembre 2022 a

La nave Humanity 1 della ong Sos Humanity è arrivata nel porto di Catania con i 179 migranti a bordo, scortata da una motovedetta della Guardia costiera. In base al nuovo decreto, sarà a breve eseguita l’ispezione delle autorità italiane per individuare e far sbarcare le persone più fragili, donne e bambini.

Al porto di Catania, oltre alle forze dell’ordine e al personale della Guardia Costiera anche ambulanze, volontari della Protezione civile e due bus di linea urbana, che probabilmente saranno utilizzati per il trasporto delle persone sbarcate. Al porto di Catania anche Aboubakar Soumahoro, parlamentare della Camera dei deputati eletto nella lista Verdi e Sinistra italiana, che nel pomeriggio ha postato un video su Facebook per testimoniare di essere sul posto perché da "essere umano, da cittadino, da deputato e da servitore dello Stato perché non si può trattenere essere umani, persone fragili e bambini con lo scopo di portare avanti una disperata campagna propagandistica, identitaria, politica e ideologica sul corpo di esseri umani".

Sono rimaste due le navi di ong con a bordo migranti in navigazione a poche miglia da Taormina per le quali non è stato ancora adottato alcun provvedimento ma che potrebbe arrivare nelle prossime ore: sono la Rise Above, dove ieri era stato denunciato un tentativo di rivolta, e la Geo Barents di Medici Senza Frontiere. Un'altra nave, la Ocean Viking, su cui ci sono 234 migranti, si troverebbe invece in una zona a cavallo tra le acque territoriali italiane e zona Sar.

