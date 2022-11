Tremiti, elicottero si schianta causa maltempo: 7 morti

05 novembre 2022 a

Tragedia in cielo. L'elicottero disperso da questa mattina è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 5 novembre 2022, in un'area rurale tra San Severo e Apricena. Lo ha reso noto il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese. Le sette persone a bordo, tra cui due adolescenti, sarebbero tutte decedute nello schianto.

L'elicottero - un mezzo della ditta Alidauna che si occupa di soccorso nel porto h24 - era partito dalle isole Tremiti, a largo di Foggia, per raggiungere il capoluogo con a bordo due componenti dell'equipaggio e altre cinque persone. I contatti con l’elicottero si sono persi alle ore 9.27, il momento presunto della tragedia, quindi lo schianto probabilmente "a causa della nebbia" come si ipotizza in un post sui social del porto turistico di Rodi Garganico. La mattinata infatti è stata caratterizzata dal maltempo, con pioggia e nebbia. Sull’accaduto indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Foggia (sul posto il capo Ludovico Vaccaro), mentre alle ricerche partecipano i vigili del fuoco con il supporto dei colleghi di Pescara. Anche l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha disposto l’apertura di un’inchiesta di sicurezza e l’invio di un team investigativo nel luogo del ritrovamento del velivolo.

Successivamente sono stati diffusi i nomi delle sette vittime dell’incidente. A bordo dell'elicottero c’erano il pilota foggiano Luigi Ippolito, il co-pilota Andrea Nardelli, il medico del 118 Maurizio De Girolamo, 64enne di San Severo, e una famiglia slovena - tra cui una ragazza di tredici anni - in vacanza. Sulla tragedia è stata aperta un’inchiesta della Procura di Foggia.

