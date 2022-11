Sesso, uomo molesta ragazzina di 13 anni. A Cagliari è caccia al maniaco seriale

04 novembre 2022 a

E' stata molestata a 13 anni da un adulto, un uomo sui 40 anni, che le ha chiesto di fare sesso con lui. Lei, sconvolta, è scappata in lacrime ed è tornata a casa raccontando tutto ai genitori che hanno immediatamente sporto denuncia. Un altro episodio inquietante a Cagliari, questa volta nel quartiere di Is Mirrionis. Ancora una volta le vittime sono molto piccole, ragazzine adolescenti o addirittura bambine come era accaduto sabato scorso nel parco di via Talete al Cep, dove una piccola di 10 anni è stata molestata e ha poi raccontato tutto ai presenti che hanno inseguito il malintenzionato. Alcuni episodi di molestie sono stati denunciati anche a Mulinu Becciu, anche questo quartiere periferico del capoluogo. La ragazzina sarebbe stata abbordata dall'uomo che guidava un'auto, e dal finestrino abbassato le ha proposto un rapporto sessuale. Improbabile che il molestatore sia lo stesso, ma gli inquirenti sono al lavoro per accertare se si possa trattare di un'unica persona, un molestatore seriale che sta terrorizzando ragazzine e le loro famiglie in tanti quartieri di Cagliari.

