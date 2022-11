Covid, quasi cinquecento morti in una settimana. Casi e ricoveri in calo, ma più pazienti in terapia intensiva

04 novembre 2022 a

Sono 166.824 i nuovi casi e 496 i morti registrati nell'ultima settimana in Italia. Sono i numeri del primo bollettino settimanale sull'andamento del Covid, sulla base dei dati del Ministero della Salute, pubblicati sul sito della Protezione civile. I dati sono relativi alla settimana che va dal 28 ottobre al 3 novembre.

Al 3 novembre, il totale delle vittime è di 179.436, mentre quello dei casi registrati, da inizio pandemia è di 23.642.011 contagiati. Il trend quindi continua a essere in calo. Nella settimana precedente, dal 20 al 27 ottobre, i nuovi casi erano stati 220.554 e 582 i decessi. E' diminuito anche il numero degli attualmente positivi, passato da 484.241 a 425.111, quindi 59.130 in meno. In discesa i ricoveri: i letti occupati sono 6.604, quindi -277. Purtroppo tornano ad aumentare le terapie intensive. I ricoveri sono 15 in più della scorsa e nel totale salgono a 238. In diminuzione l'incidenza dei casi di Covid 19 in Italia e l'indice di trasmissibilità Rt.

L'incidenza settimanale a livello nazionale è pari a 283 casi ogni 100.000 abitanti, contro 374 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente. L'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è pari a 0,95 (range 0,86-1,10), in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando aveva raggiunto il valore di 1,11 e inferiore al valore soglia.

