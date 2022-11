Truffa dei Rolex, orologi taroccati venduti online: dieci indagati. Centinaia di persone raggirate

04 novembre 2022 a

La truffa del Rolex. Orologi di lusso tarocchi venduti su internet con prezzi gonfiati fino a 2mila euro l'uno e la complicità di un noto influencer di Forlì che utilizzava la propria fama per raggirare i clienti. I finanzieri della città romagnola hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo da oltre 226mila euro su mandato del gip di Modena nei confronti di un 31enne nei cui confronti è stato disposto anche l'oscuramento dei profili social. In totale sono 10 gli indagati dalla Procura di Modena a vario titolo per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Le indagini delle fiamme gialle sono nate proprio dal monitoraggio dei social dell'incluencer che pubblicizzava gli oggetti di presitigiose marche e si è risaliti alle chat dei telefonini degli indagati individuando oltre 600 acquirenti in tutta Italia con 750 operazioni di compravendita sulle quali ora verrano avviati procedimenti per le sanzioni amministrative oltre l'indagine penale. Nell'inchiesta è emerso come gli indagati abbiano utilizzato modelli di vendita cosidetti dropshipping, un metodo applicabile all'e-commerce che consiste nel vendere un prodotto online senza averlo materailmente nei magazzini di stoccaggio, al fine di nascondere la propria identità e rendere più difficoltosa l'individuazione di canali di approvvigionamento della merce contraffatta.

