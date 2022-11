Migranti e Ong, la Francia tende la mano all'Italia. Dopo la Germania no anche della Norvegia

04 novembre 2022 a

Il salvare ogni vita umana "resta la priorità", ma l’Italia vuole il rispetto delle regole e sapere chi sono le persone a bordo delle navi. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con la stampa a margine della riunione con gli omologhi del G7 a Muenster, in Germania. "Vanno rispettate le regole, non si può attraverso navi di Ong salvare persone in mare, cosa giusta, buona e doverosa, e però poi portarle automaticamente in Italia, senza sapere chi siano queste persone", ha dichiarato il ministro. L’Italia ha sempre detto di essere pronta ad aiutare chi ha problemi di salute a bordo, ha ricordato Tajani, ma "vogliamo sapere dove sono stati raccolti, dove sono stati salvati, avere una relazione sullo stato dell’arte", perché si tratta di una "questione di sicurezza". "La tutela della vita umana è la priorità numero uno", ma al contempo le autorità vogliono "sapere chi sono le persone che vogliono portare nei porti sicuri in Italia". "Poi ci sono tanti altri porti sicuri in tante parti del mondo", ha evidenziato Tajani, e "nell’area del Mediterraneo non c’è soltanto l’Italia".

"Molti dei 179 sopravvissuti hanno la febbre. I test Covid sono negativi ma hanno problemi alla pelle e soffrono per le conseguenze delle violenze e delle pessime condizioni in cui hanno vissuto in Libia. Sono preoccupata per la loro salute perché il fatto che condividano uno spazio molto limitato potrebbe peggiorare molto le loro condizioni nei prossimi giorni". A raccontarlo all’Adnkronos è Silvia, medico a bordo di Humanity 1, la nave di Sos Humanity che da 14 giorni è in mare con 179 migranti a bordo. Fra loro più di 100 minori non accompagnati e un bimbo di 7 mesi.

"La Francia è pronta ad accogliere" i 234 migranti soccorsi nel Mar Mediterraneo dalla nave Ocean Viking "come ogni Paese". Lo ha dichiarato a France Info il ministro della Solidarietà francese, Jean-Christophe Combe, sottolineando che si tratta di una "questione di umanità". "Deve esserci un porto in Europa o in Francia che possa accoglierli, che possa curarli - ha proseguito Combe - Non li lasceremo morire in mezzo al Mediterraneo, non li lasceremo andare alla deriva". Dopo la Germania, intanto, anche la Norvegia (a cui fanno capo due delle tre navi ong in attesa di approdo) ha detto che spetta all’Italia accogliere i migranti fermi in mare. L’ambasciata di Oslo a Roma ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma: "La prima responsabilità nel coordinare il lavoro per assicurare un porto sicuro a quanti sono in mare spetta allo Stato responsabile dell’area di ricerca e soccorso cui è stata chiesta assistenza. La Norvegia non ha responsabilità, in base alle convenzioni sui diritti umani o alla legge del mare per le persone prese a bordo da navi private battenti bandiera norvegese nel Mediterraneo".

