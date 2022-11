Zuppa di verdura contro quadro di Van Gogh: ultima follia degli pseudo ambientalisti

04 novembre 2022 a

Follia degli pseudo ambientalisti di Ultima Generazione alla mostra di Van Gogh in corso a Roma. Alcuni militanti del movimento ecologista hanno imbrattato con una zuppa di verdura l'opera "Il seminatore" esposta a Palazzo Bonaparte. Realizzato nel 1888, il dipinto è solitamente custodito al Museo Van Gogh di Amsterdam e ritrae un contadino impegnato nella semina. Brucianti le polemiche che si sono immediatamente scatenate sui social con feroci critiche agli autori del gesto. Se l'obiettivo è far parlare di sé, evidentemente è raggiunto, ma se è quello di coinvolgere le persone nella battaglia ambientalista, gli autori di gesti simili non centrano l'obiettivo, anzi finiscono soltanto per essere bersaglio di critiche durissime.

