Neve sulle Alpi. Cervinia si sveglia imbiancata, fiocchi anche in Trentino e in altre regioni

04 novembre 2022 a

E' arrivata la prima neve. In Trentino si stanno imbiancando i versanti a più di 1.300 metri di altezza. Neve al monte Bondone, ma anche al passo del Tonale e a Passo Rolle. In pianura, invece, piove in maniera abbondante. Secondo le previsioni di Meteotrentino la perturbazione dovrebbe esaurirsi entro la serata ed è previsto sole nel fine settimana: qui le immagini della nevicata in Trentino. Neve anche in Valle d'Aosta. Stamattina, come si vede nel video, Cervinia si è risvegliata imbiancata.

Precipitazioni nevose anche in altre zone della regione, così come in Lombardia, in Piemonte e in Veneto. Sul passo del San Gottardo 20 centimetri di coltre bianca. Dopo l'ottobre più caldo di sempre, dunque, è arrivata la neve. E ovviamente non da sola. Le temperature hanno iniziato a calare ovunque. Inoltre pioggia in diverse regioni, in particolare in Friuli Venezia Giulia e Veneto. A Venezia la marea avrebbe dovuto raggiungere il picco di 110 centimetri intorno alle ore 8.15 di questa mattina, ma il fenomeno è stato arginato dal Mose le cui paratie sono entrate in azione scongiurando l'allagamento.

Fine "dell'estate di ottobre": arrivano pioggia e neve. Brusco calo delle temperature

