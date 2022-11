Migranti in mare da giorni, l'Ue: "Salvare è un obbligo". Tajani: "Rispetto delle regole"

04 novembre 2022 a

a

a

Sono schierate tra Malta e la costa siciliana, poco fuori dalle acque territoriali italiane. E hanno chiesto per almeno 17 volte un porto sicuro dove far sbarcare i passeggeri. A dieci giorni dalla direttiva firmata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, la situazione in mare non cambia: ong fuori dai confini italiani con imbarcazioni e migranti a bordo che aumentano di numero. Alla fine di ottobre in mare a chiedere un attracco c’erano la Humanity 1 con 179 migranti a bordo e la Ocean viking con 234 passeggeri. Qualche giorno dopo si è aggiunta la Geo Barents, l’imbarcazione di Medici senza frontiere che batte bandiera norvegese e ha soccorso 572 persone. Mille migranti circa che non hanno ricevuto da Roma e da Malta alcun segnale di apertura.

Meloni, debutto a Bruxelles: "Sui migranti ho trovato orecchie disponibili. Con i vertici Ue interlocuzione positiva"

Tutto questo mentre la Germania (Humanity 1 ha bandiera tedesca) ha risposto all’Italia che il carico di esseri umani deve essere assolutamente soccorso e anche rapidamente, perché a bordo ci sono 104 minori. Con l’Europa che sembra in linea con Berlino e ribadisce che il salvataggio in mare è "un obbligo morale e legale per gli Stati membri", il braccio di ferro tra l'Italia e gli altri Paesi sembra solo all'inizio.

Decreto anti-rave, l'idea di abbassare la pena per evitare le intercettazioni e definire meglio il reato

"Ho posto il tema delle navi delle Ong. Non è una questione che riguarda la Germania, per noi è una questione che riguarda il diritto, che riguarda le norme europee. Noi chiediamo che tutte le navi che raccolgono persone in mare giustamente, quando chiedono di attraccare in un porto italiano devono dirci chi c’è a bordo, quanti sono, da dove vengono. Serve che ci sia una relazione completa sulle persone che ci sono" ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del G7 a Munster, riferendo dell’incontro avuto con la collega tedesca Annalena Baerbock.

Migranti, altri sbarchi: hotspot di Lampedusa di nuovo nel caos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.