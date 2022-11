Milazzo, scoperto finto cieco: denunciato per truffa, sequestro preventivo di 190mila euro

03 novembre 2022 a

a

a

Sembra la trama di uno di quei magnifici capolavori in bianco e nero interpretati da Totò e Peppino. Film immortali, in cui l'arte di arrangiarsi diventava narrativa, scherzo, gioco. Ma, appunto, si trattava di un'opera di fantasia. Una finzione. In questo caso, purtroppo, la cronaca racconta di un episodio tanto vero quanto grave. Per lo Stato era cieco e dal 1994 percepiva un'indennità di accompagnamento pari a oltre novecento euro al mese. A scoprire la truffa, come riporta questa mattina l'agenzia di stampa AdnKronos, sono stati i carabinieri della compagnia di Milazzo, piccolo centro nel Messinese.

Truffa delle chiavi, ecco come funziona: attenzione ai falsi aiuti

Gli uomini in divisa hanno denunciato l'uomo alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto e, contestualmente, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari per una somma di centonovanta mila euro. Ovvero, l'equivalente di quanto percepito indebitamente dal 1994 ad oggi. I militari hanno accertato, svolgendo operazioni quotidiane di pedinamento e di videoregistrazione, come il malvivente, che percepiva l’indennità di accompagnamento per invalidi civili ciechi assoluti, in realtà svolgesse attività quotidiane incompatibili con lo stato di cecità.

Truffe online, denunciato 31enne: comprava merce ma la faceva pagare ad altri

L'inchiesta portata avanti dagli investigatori ha evidenziato come l'uomo era solito muoversi autonomamente, utilizzare il telefono cellulare, attraversare la strada e utilizzare macchinette distributrici di bevande. Insomma, ci vedeva benissimo. Una truffa clamorosa, un autentico insulto non solo a chi, ogni giorno lavora onestamente, ma anche a chi realmente ha un handicap così invalidante come la cecità.

Giovani truffati via telefono, i carabinieri smascherano i presunti responsabili

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.