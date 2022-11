Meteo, arriva il freddo: pioggia, neve, forte vento e temperature in calo. Le previsioni

02 novembre 2022 a

Dopo settimane e settimane di bel tempo e di temperature decisamente sopra la media, la bella stagione lascia lo spazio al freddo che come primo impatto si presenterà con un calo delle temperature, piogge, prime nevicate e vento molto forte. Lo sostengono i meteorologi secondo cui ci dobbiamo preparare a quattro giorni di tempo instabile e forse più invernale che autunnale. "L'evoluzione - scrivono gli esperti di 3bmeteo.com - la potremmo divedere in due fasi, la prima caratterizzata dall'arrivo di un fronte perturbato, sostanzialmente nella giornata di venerdì e la seconda sabato caratterizzata dall'evoluzione di una depressione con perno sul basso Tirreno. Nella prima fase saranno coinvolte le regioni centro settentrionali, nella seconda quelle meridionali e ancora una parte del Centro". Di seguito le previsioni del portale.

Giovedì 3 novembre. "Nord, nuvolosità irregolare già presente fin dalla mattina con qualche pioggia a carattere isolato e intermittente. Nel corso del tardo pomeriggio ma soprattutto nella sera intenso peggioramento al Nordovest con piogge, rovesci e temporali sia sul Piemonte, specie alto Piemonte che sulla Liguria in rapida propagazione entro fine giornata anche alla Lombardia e nell'arco della notte anche al Triveneto. Su tutti questi settori sussisterà il rischio di fenomeni forti anche a carattere di temporale con possibili nubifragi e locali criticità. Piogge sono attese anche sull'Emilia Romagna ma in forma meno intensa per l'ombra pluviometrica causata dall'Appennino Tosco Emiliano e Ligure. Centro, nubi irregolari e qualche pioggia sulla fascia tirrenica fin dalla mattina in dissipazione nel corso della giornata. Dalla tarda serata e nell'arco della notte il tempo peggiorerà sulla Toscana, l'Umbria e in tarda nottata anche sul Lazio con piogge e temporali localmente intensi e a carattere di nubifragio, ampie aperture sul versante adriatico. Sud, nuvolosità irregolare sulla Campania con qualche isolato fenomeno, peggiora a fine giornata sulla Sardegna con forti temporali nella notte. Sul resto del Sud ampie aperture. Le temperature saranno in diminuzione al Nord e sull'alta Toscana. Attenzione ai venti previsti tutti in rinforzo dai quadranti meridionali con moto ondoso in rapido aumento.

Venerdì 4 novembre. "Nord, in mattinata ancora fortemente instabile o perturbato su centro est Liguria, Lombardia e Triveneto con piogge, rovesci, temporali e neve abbondante sulle Alpi centro orientali fino a quote medie. Maggiori aperture sul resto del Nordovest. Nel corso della giornata il tempo tenderà a migliorare rapidamente da ovest e la sera ci saranno solo fenomeni residui sulle Alpi. Centro, forti rovesci e temporali tra Toscana e Lazio in rapida attenuazione sulla Toscana e dal pomeriggio sul Lazio. Piogge sparse generalmente non intense lungo l'Adriatico con aperture anche ampie al mattino sull'Abruzzo. Sud, peggiora sulla Campania con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio dal tardo mattino o pomeriggio. Tra tardo pomeriggio e sera peggiora anche su Sicilia, Calabria, Basilicata con piogge e temporali anche intensi. Instabile sulla Sardegna con piovaschi intermittenti più diffusi e localmente intensi nel pomeriggio. Piogge attese tra il pomeriggio e la sera anche su Molise e Puglia ma non intense, solo sul Salento i fenomeni potranno risultare forti a fine giornata. Le temperature saranno in ulteriore calo al Centro Nord e inizieranno a diminuire anche al Sud. I venti saranno fino a forti intorno S/SO, da SE sull'Adriatico con mari molto mossi, anche agitati i bacini settentrionali. Acqua alta sulla laguna di Venezia, stimata marea di 110cm". E nel fine settimana? Ancora presto per previsioni attendibili, ma con tutta probabilità continuerà a regnare l'instabilità. Evoluzione prevista per sabato 5 novembre. "Nord, qualche annuvolamento al mattino sulle Alpi con fiocchi sui settori confinali, variabilità sull'Emilia Romagna con qualche fenomeno a ridosso dell'Appennino e sulla Romagna in assorbimento. Soleggiato altrove. Centro, ancora rovesci lungo l'Adriatico localmente anche moderati, variabilità con ampie schiarite sulle regioni tirreniche, specie sulla Toscana. Qualche piovasco non escluso in serata sul Lazio. Sud, spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti, anche forti al mattino sulla Puglia. Variabilità con aperture più ampie in Sardegna. Temperature in netto calo anche al Sud. Venti forti a rotazione ciclonica. Mari agitati con mareggiare lungo le coste esposte". Evoluzione prevista per domenica 6 novembre. "Nord, qualche disturbo nuvoloso tra Emilia Romagna e Triveneto ma senza fenomeni e con ampie schiarite, soleggiato altrove. Centro, ancora qualche pioggia lungo l'Adriatico ma in assorbimento dal pomeriggio, più soleggiato altrove. Sud, variabilità e ampie schiarite sulla Campania con fenomeni isolati, più instabile altrove con rovesci e locali temporali, anche moderati sulla Sicilia settentrionale. Temperature stabili o in ulteriore lieve calo al Sud, in lieve rialzo sulle regioni centrali tirreniche, la Sardegna e il Nord. Venti ancora moderati o forti settentrionali ma in graduale spegnimento. Mari molto mossi o localmente agitati ma con moto ondoso in calo".

